Parecen zapatos de payaso, pero no lo son. Un zapatero rumano creó un calzado "anticoronavirus", preparados para cumplir la distancia social. Gracias a su invento, hizo frente a la crisis y comenzó un negocio internacional.

El inventor es Grigore Lup, de 55, años, quien realizó un aporte a la salud con sus zapatos gigantes. De esta manera, el comerciante también pudo enfrentar la crisis económica. "Vi que no entraba nadie a mi local y me dije ‘basta’, tengo que cerrar", comentó. De inmediato, se dio cuenta de que la situación también era una oportunidad y fue así como se decidió a avanzar en su creación.

"Nadie respetaba la distancia social y pensé: voy a hacer tres pares de estos zapatos, los pondré en Internet y los llamaré zapatos de distanciamiento social para llamar la atención", agregó.

Los zapatos son de un número estándar en la parte posterior, pero la puntera está rellena de material liviano, como la suela, con la que logra que se extienda varios centímetros hasta alcanzar un calzado número 75.

"Si dos personas que llevaran mis zapatos se pusieran una enfrente de otra habría una separación entre ellas de cerca de un metro y medio. Longitud aconsejada por los especialistas para evitar la circulación del virus", explicó Lup.

Este calzado anticoronavirus cuesta cien euros y ya trascendió las fronteras. "Me llamó una persona de Inglaterra y me dijo que quería unas botas de distanciamiento social. Se las enseñé y le pregunté: ‘¿Son para una obra de teatro?’. Y me dijo que no, que su marido le había dicho que quería ir por la calle con ellas", concluyó.