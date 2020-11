O tro jugador en graves problemas. Dos jóvenes de 19 años fueron detenidos acusados de violar a una chica de la misma edad en una vivienda de la localidad bonaerense de Temperley y uno de los imputados, futbolista de la Reserva del Club Atlético Los Andes, fue desvinculado de la institución. "Me obligaron a tener relaciones sexuales con ellos sin mi consentimiento, no me dejaron salir del lugar y cuando quise intentarlo me forzaron aún más. Nunca pasó por sus cabezas frenar lo que estaban haciendo, a pesar de que me negaba", expresó la víctima en sus redes sociales. De acuerdo con la denuncia de la joven radicada el domingo pasado en la comisaría 6ª de Lomas de Zamora, todo comenzó en la madrugada de ese día, cuando había aceptado salir a tomar algo con un conocido de un gimnasio al que concurría. Al encontrarse con el joven, este llegó acompañado por otro de la misma edad, chofer de colectivos de la línea 178, y le propusieron dirigirse a la casa del último, ubicada en la calle El Zorzal al 2900 de Temperley. Una vez en la vivienda, el conocido del gimnasio, quien además era futbolista de la reserva del Club Atlético Los Andes, le propuso mantener relaciones sexuales con ambos, pero la joven se negó. Sin embargo, y siempre de acuerdo con la denuncia, la chica fue llevada contra su voluntad a una habitación, donde fue violada por los dos jóvenes. Tras la denuncia, intervino en la causa la fiscal María Delia Recalde, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 9 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, quien solicitó la aprehensión de los sospechosos. El chofer de colectivos fue detenido en su vivienda, mientras que el futbolista fue apresado en inmediaciones de su casa de la localidad bonaerense de Adrogué. En cuanto a este último, el club Los Andes emitió un comunicado en el cual señaló que "instrumentó a través de la Subcomisión de DD.HH. y Géneros la aplicación del Protocolo Contra la Violencia de Género". "En menos de 24 horas de haber tomado conocimiento del hecho, la comisión directiva comunica la desvinculación definitiva del futbolista (à) entendiendo que la violencia, en general, y la de género, en particular, son palabras y prácticas que decidimos erradicar de los espacios de nuestra institución para preservar los derechos de todas y todos", manifestó el club Milrayitas. En tanto, la víctima aseguró en redes que "este infierno no terminó acá", ya que recibió amenazas de parte de la novia del colectivero.