Con críticas a Julio Conte Grand y a los legisladores de Juntos por el Cambio, la ministra de gobierno bonaerense remarcó que "hay un sector de la oposición que busca romper el acompañamiento social a las medidas tomadas en el marco de la pandemia".

Puntualmente, Teresa García recordó que Conte Grand fue secretario de Legal y Técnica del gobierno de María Eugenia Vidal, por lo que consideró que tiene "compromisos fuertes" con ese espacio político. "La filiación política es muy clara", agregó, por lo que "no puede ser procurador".

También reclamó el repudio de los senadores de Cambiemos a los dichos de Felicitas Beccar Varela, quien publicó un video afirmando que la liberación de presos buscaba formar "patrullas" para amedrentar a la Justicia. "No entiendo cómo no condenan las declaraciones, porque está poniendo en jaque a todo su bloque. Ella es una senadora, no es una vecina que opina alegremente: tiene responsabilidad institucional. Este es un momento hiperdelicado. Hay que ser muy cuidadoso con lo que se dice", afirmó.