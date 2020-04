Así como a Ricardo Gareca no le tiembla el pulso para realizar un cambio en medio de un partido, tampoco le tiembla para tomar decisiones importantes. Hace algunos días Norberto Solano, ex futbolista y ayudante de campo del Tigre en la Selección de Perú, había roto la cuarentena para asistir a una fiesta privada. Ante esta actitud repudiable la Federación Peruana de Fútbol había tomado la determinación de rescindirle el contrato, pero para eso primero necesitaban la aprobación del entrenador argentino.

Ahora todo indica que el ex técnico de Vélez habría dado el visto bueno para que las autoridades de la asociación tomen las medidas correspondientes para con el ex Newcastle, que será despedido. Si bien el Maestrito había pedido disculpas, todo indicaría que eso no es suficiente teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra no solo Perú, sino el mundo entero.

Al momento, en el país incaico fueron registrados más de 7.500 casos positivos de coronavirus, dejando además un saldo de casi 200 fallecidos a causa de esta enfermedad.

En tanto, la FPF no tiene previsto contratar un reemplazo de Solano, por lo que Sergio Santín quedaría ahora como el único asistente del Tigre Gareca en el banco de los suplentes.