Preocupación en el mundo del fútbol: Hugo Gatti se encuentra internado en Madrid a la espera de los resultados del test de coronavirus. Así lo confirmó su hijo Lucas, quien se encuentra en Londres realizando el curso de DT para conseguir la licencia UEFA Pro. "Sí, está en una clínica de la capital española. Pero está bien y a la espera... Fue a hacerse unos estudios por sus problemas cardíacos (en 2018 le colocaron un stent) y por este problema, que afecta a todo el mundo, le hicieron un par de pruebas para determinar si tiene coronavirus. Esperemos que den negativas", soltó.

El Loco pertenece al denominado "grupo de riesgo". El ex arquero de Boca tiene 75 años, por lo que, sumado a la intervención antes mencionada, es una de las personas más vulnerables frente al Covid-19. Además, su hijo contó que "yo estoy bloqueado en Londres porque estoy haciendo el curso de técnico y me salió la posibilidad de un trabajo en Arabia Saudita. Ahora cerraron todos los aeropuertos y no puedo volver a ningún lado: ni ir a Madrid a ver a mi padre ni regresar a Italia, donde está mi familia. ¡Es una locura!".

El Loco Gatti estaba trabajando como columnista del diario español As y además participaba del reconocido programa "El Chiringuito de Jugones".