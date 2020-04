Si bien el aislamiento, cuando ya se cumplió un mes de la cuarentena obligatoria, puede ser difícil de sobrellevar, todo el mundo debe ser consciente del peligro que significa romperla. Como se han visto numerosos casos de gente que viola la medida en todo el país, los famosos no son la excepción y algunos dejan sus hogares por diferentes motivos. El domingo por la noche, la policía se topó a Sebastián Ortega y Gastón Gaudio caminando por Recoleta. El productor y el ex tenista fueron notificados por agentes de seguridad cuando circulaban sin autorización. Ambos violaron el aislamiento total preventivo y, según informaron fuentes policiales, el productor de Underground y el ex tenista quisieron "volver sobre sus pasos" cuando advirtieron la presencia de efectivos policiales. Según se informó les labraron un acta, ya que "no pudieron justificar su permanencia, por lo que se les efectuó la notificación en la vía publica del articulo 205 CP". El hecho tuvo lugar el domingo 19 de abril a las 20.30 en la intersección de las calles Galileo y Guido. Vale decir que los dos viven en la misma calle, y son vecinos. "Estaba abajo de mi casa yendo al chino de la esquina. Ni siquiera puede caminar media cuadra. Hizo que me meta en mi casa. No me hicieron firmar nada, subí a mi casa y no vi que me labraran ningún acta", fue la justificación del ex tenista. Sin embargo, existe una exposición en la que están los datos personales de ambos hombres, lo que contradice la versión de Gaudio.