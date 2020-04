Es una figura que siempre genera polémica cuando se refiere a algún tema de actualidad. Así como tiene mucha gente que la apoya y piensa como ella, otros la "liquidan", sobre todo en las redes sociales, donde las peleas son el denominador común.

Gisela Barreto le envió un mensaje a Alberto Fernández pidiéndole que extienda la cuarentena obligatoria. "El Presidente está actuando correctamente defendiendo a la ciudadanía, pero al flexibilizar la cuarentena a partir del 13 de abril estamos en un peligro porque la mayoría de la sociedad no respeta las distancias que hay que guardar entre personas, no estornudan en el pliegue del codo como se pide. Es más, se ríen de los que salimos con un tapaboca", sostuvo Barreto en un video que publicó en su canal de YouTube. Luego volvió a insistir: "Pedimos que la cuarentena no se flexibilice con lo que no es indispensable, por ejemplo, abrir negocios de ropa. Presidente, le pido por favor que no se abran los negocios que no sean necesarios. Esos empleados que entre ellos van a estar trabajando sin cuidarse también están al mismo tiempo en contacto con otras personas, y esas personas con otras miles".

Además, compartió en su cuenta de Twitter su reflexión: "¡La única forma de parar esta plaga es regresando de corazón a Dios! ¡La vida sin Dios es vacía, fría, árida, estéril! El pecado es extremo: aborto, eutanasia, degeneración, corrupción, manipulación de la ciencia, perversión en el clero. El mundo gira al revés y el Señor está purificando".