Ecuador, el país más afectado por Covid-19 en América Latina, se acerca a los 8.000 contagios por el nuevo coronavirus, la mayoría de ellos concentrados en la provincia Guayas, que registra 185 de los 388 fallecidos por esa enfermedad en el país suramericano. En este contexto, Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil (capital de Guayas), sembró el pánico en la población al afirmar que su ciudad "ya no tiene más lugar para enfermos ni para muertos".

"Fue como si estallara una bomba", sostuvo Viteri, en alusión a la catástrofe sanitaria que ocasionó el Covid-19 en Guayaquil, enfermedad que ella misma sufrió y logró superar. Según la funcionaria, el distrito "concentra el 71% de los casos detectados", incluidos 369 muertos. Y las autoridades esperan en las próximas semanas hasta 3.500 muertes en Guayas.

En el mismo sentido, advirtió: "No estamos preparados. Jamás se pensó que eso que veíamos en Wuhan, que caían personas muertas en las calles, iba a pasar jamás aquí. Guayaquil es el centro de una pandemia que está devastando al mundo entero". De inmediato, se preguntó: "¿Qué pasó con Guayaquil?".

"Aquí explotó la bomba, aquí llegó el paciente cero y, como era época de vacaciones, viajaron nuestros ecuatorianos al exterior, algunos a Europa, a Estados Unidos, y vinieron las personas nuestras que vivían allá. Cuando llegaron no hubo ningún control como se debió haber hecho si hubiéramos sabido que esto ya venía por aire", describió Viteri. Además, expresó que "la ciudad de Guayaquil sencillamente convulsionó". "El sistema sanitario, como era obvio, desbordó, las morgues desbordaron, las funerarias desbordaron. Aquí no había y no hay espacio ni para vivos ni para muertos. A ese punto es la gravedad de la epidemia en Guayaquil", concluyó la alcaldesa.