Fueron días intensos. De preocupación e incertidumbre. El fallo dictado por el Tribunal Disciplinario de la Conmebol no fue el esperado por el mundo Boca, que finalmente deberá disputar la final de la Copa Libertadores ante River, pero en una sede inesperada, como Madrid, España. La mayoría de los futbolistas que estuvieron presentes en la primera final -se disputó el último 11 de noviembre- no volvieron a jugar oficialmente hasta la fecha (en el medio, contra Patronato, por la Superliga, lo hizo un equipo alternativo), por eso, para el duelo de mañana contra Independiente, Guillermo Barros Schelotto empezó a diagramar un equipo con varias bajas, aunque también que incluye a varios titulares, con la idea de que no pierdan ritmo futbolístico. En esta ocasión, con la idea de sumar en Avellaneda, para no quedar muy por detrás en la tabla de posiciones que lidera Racing, el Mellizo no podrá contar con Pablo Pérez, quien si bien tiene el alta médica, no puede sufrir contactos bruscos por la lesión en su ojo. Por lo tanto, descansará pensando en la Súperfinal. Y su lugar sería ocupado por Fernando Gago. Otro que tampoco estará presente será Wanchope Ábila, quien será cuidado por una sobrecarga muscular, aunque llegaría sin problemas al duelo ante el Millonario.

A la hora de la conformación del equipo en el once inicial, en el lateral derecho, Leonardo Jara sigue con molestias en su talón. Por eso el DT le dará una nueva chance a Gino Peruzzi, ya que no está anotado en la Copa. Mientras que el arco seguirá siendo defendido por Esteban Andrada. Y arriba, sin Pavón -lesionado-, Villa fue el extremo por derecha y Tevez y Zárate los que rotaron posiciones de centrodelantero y falso 9.

De esta manera, los probables once serían: Andrada; Peruzzi, Izquierdoz, Magallán, Olaza; Nández, Barrios, Gago; Villa, Tevez y Zárate.