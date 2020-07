Galicia y el País Vasco celebran hoy elecciones atípicas, marcadas por la crisis del coronavirus, un factor que a priori no cambiará el mapa político de ambas regiones, aunque los rebrotes de los últimos días sembraron un cierto miedo en la población que amenaza con disparar la abstención. Los ciudadanos que acudan a votar tanto en Galicia como en el País Vasco deberán ir con el barbijo puesto y sólo quitárselo en caso de que se les requiera para comprobar su identidad, y deberán mostrar su DNI pero no entregarlo, para evitar posibles contagios. No podrán votar más de 450 personas infectadas con coronavirus, según informaron los gobiernos de ambas regiones, que advirtieron a los ciudadanos que, de saltarse esa prohibición, estarían incurriendo en un delito de desobediencia y contra la salud pública.