Se dio en Canadá un caso curioso, casi imposible: una mujer ganó la lotería jugando los números que vio "en un sueño". Esto le sucedió a Deborah Rose, una mujer canadiense de 64 años, que resultó tener la combinación ganadora de la lotería, con un premio de nada menos que un millón de dólares. Lo mejor es que, según ella misma contó a los medios de comunicación, los números los había escogido hace años, tras "verlos en un sueño" y, al fin, han resultado premiados.

Deborah confesó que el día que se enteró que había ganado la gran suma de dinero no "había sido un buen día", pero que al enterarse de que era la ganadora todo ya no tuvo importancia. Entre sus planes más inmediatos está compartir sus ganancias con sus hijos y nietos, además de viajar. "Me gustaría visitar Grecia, Turquía y Bulgaria", confesó. Para que luego digan que no puedes cumplir tus sueños...

Hoy, Loto 5

Lotería de la Ciudad informó que se realizará en el día de la fecha el sorteo Nº 1.147 del Loto 5 Plus, con un pozo estimado de 1.500.000 pesos.