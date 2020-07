Una mujer de 80 años murió por una peligrosa infección que contrajo luego de que su gata le lamiera el brazo tras haberla arañado. La anciana fue encontrada desmayada en su habitación y trasladada de urgencia al hospital Box Hill, en Melbourne. Sin embargo, el personal médico no logró reanimarla. La hija de la víctima contó que la mascota le lamió la herida que poco antes le había hecho a su dueña, "y fue la saliva que ingresó al torrente sanguíneo lo que le causó la infección". Los médicos comprobaron que la mujer falleció por una meningitis bacteriana. "Estuve en shock. He tratado de no odiar a la gata", explicó la hija de la fallecida.

Por su parte, la directora de enfermedades infecciosas del hospital Austin Health, Lindsay Grayson, advirtió que las personas no deben dejar que sus gatos laman sus heridas abiertas ya que son portadores de bacterias.