E l ministro de Salud, Ginés González García, fue dado de alta del Sanatorio Otamendi -en el barrio porteño de Recoleta-, luego de internarse allí durante la noche del miércoles a partir de un síntoma de "parestesia distal del miembro superior izquierdo". "Me siento muy bien y voy a seguir activo", dijo al salir de la clínica.

Ginés fue sometido a unos estudios en los que los médicos le detectaron "un hematoma subdural antiguo", una afección que tendría desde hace mucho tiempo, pero que le descubrieron con los análisis. "Estoy muy bien, me encontraron algo que es de antigua data, un tema crónico, me hicieron muchos estudios y no se sabe de cuándo lo tengo", afirmó el ministro de Salud, quien se mostró de muy buen humor y señaló no recordar si había recibido antes algún golpe.

Frente a la situación por la que le tocó pasar, Ginés dijo que es "muy cabeza dura" y remarcó ser "muy malo" como su "propio médico", ante la consulta de si seguiría haciendo reposo, en un momento de mucha actividad para el funcionario.

"Me siento muy bien. Voy a seguir activo. El país está como está y todos los días uno tiene que hacer todo lo que puede, y más teniendo el honor de estar en un cargo como el que tengo yo. Tengo un buen equipo", subrayó el titular de la cartera de Salud.

El funcionario reveló que recibió durante su estadía en el Sanatorio Otamendi el llamado del presidente Alberto Fernández y de la vice, Cristina Fernández de Kirchner, en tanto que también habló con algunos miembros del gabinete y hasta con el mandatario chileno, Sebastián Piñera.

Por su parte, el ministro de Salud se refirió a la situación epidemiológica actual y dijo que está "controlada", y pronosticó que la mayor cantidad de contagios de coronavirus podría venir para principios del próximo mes.

"El pico de contagios seguramente va a estar en la segunda semana de junio, pero no me gusta mucho adivinar", afirmó Ginés González García, quien durante su internación no necesitó ser sometido a un hisopado para ver si tenía coronavirus, ya que, según él mismo indicó, "no había razones para hacerlo", mientras que ayer por la tarde ya volvió a trabajar en sus oficinas.

"Hay un incremento de los casos, entró en un lugar peligroso, como los barrios vulnerables, y eso naturalmente iba a suceder y expande la casuística. Pero la situación está controlada, se están realizando operativos del programa Detectar en muchos otros lugares", sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

En este sentido, el ministro enfatizó en que hay que cuidar a las personas que viven en estos barrios y apuntó a que "el aislamiento puede ser individual", pero que, en caso de no poder hacerlo, deberá ser realizado "por zona".