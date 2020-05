L as alarmas se encendieron en Casa Rosada: internaron a Ginés González García. Sin embargo, rápidamente desde el Ministerio de Salud aclararon que el ministro "ingresó al Sanatorio Otamendi por sus propios medios", y que saldrá hoy. El cuadro que presentó fue una parestesia distal del miembro superior izquierdo. Crónica dialogó con expertos que manifestaron la gravedad de su relación con el hematoma subdural diagnosticado por los médicos.

El ministro de Salud, Ginés González García, se realizaba esta tarde un control médico que incluía varios estudios en una clínica porteña, pero no tiene fiebre ni síntomas respiratorios, informaron desde esa cartera.

El funcionario "ingresó por la mañana al Sanatorio Otamendi por sus propios medios, en buen estado de salud, para realizarse una serie de estudios y controles, a partir de una parestesia distal del miembro superior izquierdo", se indicó en un comunicado de prensa. El informe agregó que al ministro le "están realizando los estudios correspondientes, cardiológicos, neurológicos y traumatológicos, a fin de interpretar el origen de esta condición, pudiendo permanecer internado hasta mañana".

Por último, el parte informó que "el ministro no tiene fiebre ni síntomas respiratorios".

"Estoy bien"

El propio ministro salió en televisión anoche para aclarar que estaba bien, y descartar el diagnóstico de hematoma subdural que trascendió durante la tarde. "Yo estoy fenómeno", aseguró, tras confirmar que ingresó por una molestia en su brazo izquierdo.

"Me hicieron estudios todo el día. Descartaron la alternativa quirúrgica, por lo que mañana temprano me voy. Entre que tengo ganas de irme y que no me encontraron nada, no hay razón para quedarme", aseguró.

Respecto de su diagnóstico, señaló que todavía no había uno y que seguramente le darían las instrucciones a seguir antes de recibir el alta médica.

En diálogo con "Telenoche", Ginés González García rechazó las críticas recibidas por no atenderse en un hospital público: "Hace 30 años me atiendo acá, están mis médicos de cabecera y es lo que me corresponde por mi obra social", se defendió.

Desde el sanatorio, cuestionó los videos que trascendieron en los últimos días respecto de bodas y fiestas privadas. "Eso no está bien, hay que ser responsables y solidarios".

Por último, reiteró que no se haría el hisopado por coronavirus. "Si a la gente la testeamos solamente cuando hay síntomas, ¿por qué voy a recibir yo un tratamiento distinto?", preguntó.