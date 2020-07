El diputado y presidente del Partido Justicialista (PJ), José Luis Gioja, afirmó que el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "conforman un equipo" y destacó que en el espacio gobernante caminan "todos para el mismo lado".

"Hay que entender que Alberto y Cristina conforman un equipo", sentenció Gioja, quien describió al Frente de Todos como "una gran avenida ancha con muchos andariveles y donde cada uno toma el que más le conviene a su manera de pensar, pero caminamos todos para el mismo lado".

"La tensión es más bien un latiguillo que tiene la oposición y que usa muy bien hechos como lo que sucedió con Hebe" Bonafini, sostuvo en relación con la carta que la titular de Madres de Plaza de Mayo le envió al Presidente con cuestionamientos.

En esa línea, cuestionó los reclamos de dirigentes de Juntos por el Cambio y las acusaciones de autoritarismo. "No se puede andar con el cuchillo abajo del poncho, la suerte del país está por delante. El mundo no está bien y no necesitamos odio y descalificaciones". "Parece que es fácil mirar para el otro lado, piden diálogo con una mano y en la otra tienen una granada", agregó en declaraciones a AM 530.