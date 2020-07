Cinco delincuentes con sus rostros cubiertos asaltaron un hogar de ancianos de la ciudad chubutense de Trelew, donde robaron unos 60.000 pesos de los adultos mayores allí alojados, además de tarjetas de débito con sus respectivos códigos de extracción bancaria, que se hallaban guardadas en la dirección del lugar. Todo sucedió en el Hogar de Ancianos Pedro Dettori cuando alrededor de 38 adultos mayores se hallaban descansando y no se dieron cuenta del robo. Según el jefe de la Unidad Regional Trelew de la Policía del Chubut, Román Macías, "el grupo delictivo saltó un portón y golpeó una de las puertas hasta que logró hacer ceder la traba interna para, una vez en el interior, ir a la dirección donde había dinero en efectivo y 17 tarjetas de débito con sus respectivas claves anotadas". El jefe policial explicó que los delincuentes no mostraron armas de fuego y dijo que "sabían perfectamente dónde estaban los elementos que buscaban, porque fueron derecho a la dirección, lograron su cometido y salieron de inmediato". La directora del centro, Mónica Soto, aseguró que "no se trató de un robo al voleo, sino que fue algo premeditado y evidentemente contaban con información, porque fueron derecho al lugar donde estaba la plata y, además, justo cuando el sereno estaba de franco".