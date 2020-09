Con los viejitos no. Una jubilada de 73 años fue atacada y golpeada por delincuentes que la asaltaron, durante una entradera en su casa del partido bonaerense de Pilar, y le robaron dinero y otros objetos de valor. El hecho que se conoció ayer ocurrió el día anterior cerca de las 13 en una vivienda de la calle Juan B. Justo y Almirante Brown, a 300 metros de la ruta 25 de Villa Morra, en el mencionado distrito de la zona norte del conurbano. Fuentes policiales informaron que allí vive una mujer que fue sorprendida por dos ladrones que la golpearon para robarle dinero y otros objetos de valor, tras lo cual huyeron. La denuncia fue efectuada por un familiar que llegó a visitar a la mujer y la encontró golpeada. Los delincuentes en medio del robo le taparon la cara con una sábana para no ser reconocidos, por lo que los investigadores no descartan que sean de la zona.