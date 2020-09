Un total de 14.232 personas compartieron el video. Otras 3.922 reaccionaron con un "Me gusta" o "Me encanta". Acumula 612.849 reproducciones. 467 usuarios lo comentaron. Estos impresionantes números tiene en Facebook el video que grabaron en su casa de Rivadavia, San Juan, Soledad Torassa y su hija Delfina Chiconi, de 11 años, interpretando la canción "Oncemil" de Abel Pintos en lengua de señas. Tanto Soledad como su marido Daniel Chiconi son sordos, y les enseñaron a sus hijos Delfina (11) y Pablo (15) -no tienen problemas auditivos- la lengua de señas para comunicarse en casa, así que para ellos es natural hablar o cantar de esta manera. "Creo que es por el mensaje de madre sorda e hija oyente cantando una canción en lenguaje de señas", dijo Soledad, buscando algún tipo de explicación al impacto que tuvo el video, que no deja de sumar reproducciones y likes.