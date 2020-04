U na enorme repercusión tuvieron la tapa y el suplemento por los 20.000 ejemplares de Crónica. Las muestras de afecto se multiplicaron: desde figuras del mundo del espectáculo hasta un héroe de Malvinas, pasando por el canillita de Alberto Fernández que nos regaló una torta para celebrar. Y por sobre todas las cosas, el cariño de nuestros lectores que nos siguen desde hace 56 años y nos acompañan aun hoy, en tiempos difíciles de pandemia.

Saúl Pérez, cuya fotografía fue publicada durante el conflicto bélico de Malvinas, se mostró conmovido por este reconocimiento. "Son 20.000 motivos hermosos, recuerdos y momentos de la historia que quedan en la memoria y retina de los argentinos. Crónica siempre está junto al pueblo y es parte de mi familia porque gracias a esa tapa del ‘82 y a esa foto, mis viejos supieron que yo estaba con vida", contó visiblemente emocionado.

Y agregó: "Crónica le dio una alegría a mi familia. Lo recuerdo y me emociona. La preocupación de mi papá y de mi mamá era tremenda al no saber en qué situación yo me encontraba. La verdad que Crónica es parte de mi vida".

En una jornada cargada de emociones, los popes del espectáculo también saludaron a Crónica. Tinelli, quien dio sus primeros pasos en este diario, hizo extensiva sus felicitaciones a través de las redes sociales. Susana y Moria también festejaron con palabras de afecto. "La tapa mía con Monzón es algo increíble. Vendió más de un millón de ejemplares", recordó la Su, diva máxima de la televisión argentina.

En horas de la mañana, Guido Miranda, el canillita del presidente Alberto Fernández, nos sorprendió con una torta y una velita con el número 20.000.

Ya en los estudios de Crónica HD, Miranda confesó que "es un honor estar acá porque somos los canillitas parte de la vida de Crónica. Tengo mucha emoción y celebramos juntamente con esa gran familia conformada por periodistas, editores, distribuidores y vendedores, con la alegría de estar presente y que los cumpla feliz. Soy canillita de tercera generación, de tío a tío; de hecho, mis tíos Rivas y Pocho vendieron el primer ejemplar hace 56 años".

Las felicitaciones fueron muchísimas en esta fecha histórica para el diario. Tal es el caso de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), por citar un ejemplo.

En definitiva, pasamos los 20.000 y vamos por más, con más energía que nunca y defendiendo siempre los intereses del pueblo.