A las 3.31 de la madrugada, la Cámara de Diputados dio media sanción al Aporte Solidario de las Grandes Fortunas. Un largo debate que agrietó, nuevamente, a los dos bloque mayoritarios terminó con una ajustada votación de 133 votos positivos, 115 negativos y 2 abstenciones. El próximo martes se reunirá la Comisión de Presupuesto de Senado.

El bloque del Frente de Todos de la Cámara baja contó con apoyo de nueve de los once del interbloque Federal; seis del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo; dos de Acción Federal y los dos radicales. Las abstenciones fueron de Romina del Plá y Nicolás del Caño, de la Izquierda.

Máximo Kirchner -presidente del bloque del FdT- terminó la sesión en su casa por ser contacto estrecho de un caso que se confirmó en horas de la noche. Desde allí dijo que "este Aporte Solidario tiene que servir para el fin específico para el que fue designado y para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que democratice los impuestos que hay".

"Este Aporte va a financiar algo que es un problema en la Argentina, como lo es el de la tierra y la vivienda" a fin de solucionarlo, advirtió. También señaló que "va a ayudar al sector sanitario, para que médicos, enfermeros y enfermeras cuenten con insumos para poder atender. Y también va para las pymes. Los desafíos que tenemos son importantísimos".

"El Aporte Solidario puede recaudar 300.000 millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el Estado argentino en ATP para mantener la relación laboral entre la patronal y el trabajador?: 213.000 millones de pesos. Como el esfuerzo que ha hecho el Estado con las IFE, que fueron 264.000 millones de pesos", agregó.

En ese sentido dijo que "hubo un total de 477 mil millones de pesos invertidos para tratar de morigerar los efectos de una pandemia que azota al mundo".

"No es un proyecto que vaya contra nadie, no está pensado contra determinadas personas, no es una confrontación entre los que más tienen y los que menos tienen. Es al contrario, por eso hemos incluido el sentido de solidario y extraordinario, porque estamos frente a una situación de emergencia, que es lo que da la excepcionalidad", explicó, al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.

Luciano Laspina (Pro) encabezó el rechazo de Juntos por el Cambio y denunció que "este impuesto no tiene un afán recaudatorio, tiene un afán ideológico, y la prueba más grande es que lo estamos aprobando muchos meses después de iniciada la pandemia y con una movilización afuera por el Día de la Militancia".

Desde la oposición resaltaron que con la aprobación de la ley habría innumerables juicios.

Ahora le corresponde al Senado (cabe resaltar que allí el FdT cuenta con 41 senadores, y la ley requiere mayoría absoluta de 37 legisladores). El debate en comisión será el martes.