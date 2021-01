L a Justicia platense intenta determinar si el marido de Carolina Piparo, la diputada de Cambiemos que hace diez años fue baleada durante un salidera bancaria en la ciudad de La Plata, atropelló y arrastró más de 300 metros con su auto a dos jóvenes en moto que habían ido a ver con otros amigos la tradicional quema de muñecos por el Año Nuevo. Ella aseguró a la prensa varias veces que habían sido asaltados por seis motochorros y ahora con su marido están investigados por lesiones, abandono de persona y falsa denuncia de robo y su automóvil ya fue secuestrado para peritarlo.

Según los investigadores, todo comenzó cerca de las 2.30 de la madrugada cuando Juan Ignacio Buzali y su esposa Píparo circulaban a bordo de su Fiat 500L negro y atropellaron a dos jóvenes de la zona platense de Abasto que se movilizaban en una moto. De acuerdo al relato de las víctimas y de distintos testigos, tras atropellar a la moto, Buzali arrastró a sus víctimas más de 300 metros, hasta que finalmente la moto se desenganchó del auto. Las víctimas sufrieron distintas heridas y quedaron tiradas en el lugar, mientras que Buzali y su esposa huyeron a toda velocidad, dijeron las fuentes. Incluso hay un video que muestra a la diputada tras el atropellamiento siendo increpada por una testigo.

Ante esa situación, los amigos de los jóvenes heridos comenzaron a perseguir el Fiat 500 y lograron hacerlo detener la marcha en la zona de Plaza Moreno, donde también se hallaba personal de Control Urbano de la Municipalidad platense. El conductor de la moto fue trasladado al Hospital San Martín, donde fue atendido por distintos golpes y una herida cortante en la cabeza. En tanto, su acompañante también fue derivado a un centro asistencial, donde fue atendido y luego dado de alta.

"Hoy lo puedo contar porque los seis motochorros que me abordaron decidieron no disparar", dijo después del hecho Píparo, diputada macrista. Segun su versión ocurrió durante la madrugada en 44 entre 15 y 16, cuando junto a su marido fueron a llevar a su papá a la casa luego de la cena familiar de fin de año, y fue abordada por personas a bordo de tres motos que le sustrajeron la cartera y el celular, pese a no ofrecer resistencia. "Ellos estaban bajando vajilla del vehículo y en ese momento en el que yo quedo en el interior del auto, me abordan seis delincuentes a los que les entregué mis cosas apuntada por una pistola", relató. Luego de llamar al 911, se acercó la policía y le indicó a qué comisaría debía ir a radicar la denuncia, y de acuerdo al relato, yendo al lugar, se cruzaron con las motos que los habían abordado. "Mi marido los siguió mientras yo me comuniqué al 911 indicando al operador por qué calle íbamos. En un momento se sumaron dos motos a esas tres motos y las cinco nos cerraron el paso, chocamos con una de ellas y tres nos empezaron a perseguir. No sé cuantas cuadras hicimos hasta encontrar a la policía con ellos atrás pretendiendo atacarnos", comentó. Pero, al parecer, fueron los amigos de los atropellados los que los persiguieron, según la policía. Piparo manifestó que vivió "una pesadilla de nuevo" e incluso lo utilizó políticamente: " Este fue mi inicio del 2021. Espero realmente mucho más de los funcionarios de seguridad, y no lo digo como política, lo digo porque es la realidad de millones y espero que se sientan interpelados por todos los que sentimos que las calles les pertenecen cada día más a los delincuentes" .