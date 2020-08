Entre las diferentes artimañas que buscan los empleadores para no pagarles el sueldo completo a sus trabajadoras y trabajadores de casas particulares en medio de la pandemia, los representantes sindicales destacaron la de querer hacer pasar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) como Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP). Dos referentes del rubro coincidieron ante Crónica que "se han dado un montón de hipótesis de fraudes laborales con respecto al IFE".

"Hemos tenido muchas denuncias por este tema. Están los empleadores que les dicen ‘yo te descuento los $10.000 que te cobraste del IFE y te voy a pagar nada más que la diferencia’. Mientras que hay otros que directamente les dicen que no les van a pagar nada porque el Estado las está cubriendo por no ir a trabajar", expresó Carlos Brassesco, apoderado del gremio mayoritario de trabajadores de casas particulares, Upacp.

"Hay muchos casos porque no todos los trabajadores lo hacen a jornada completa. Están los que trabajan media jornada o por hora y que entonces les dicen que el IFE directamente les cubre la parte salarial que tendrían que pagar. Lo venden como si fuera una suerte de ATP y entonces también les dicen que no les tienen que pagar nada. Se han dado un montón de hipótesis de fraudes laborales con el tema del IFE por parte de los empleadores y hemos tenidos denuncias. Por lo que varios de nuestros abogados han tenido que prepararles telegramas a las trabajadoras para que cuenten cómo se están desarrollando esas circunstancias ilegales", continuó.

En tanto, Daniel Marenco, titular de la comisión nacional de empleadas de casas particulares del Ministerio de Trabajo coincidió en que "esto está pasando probablemente. Pruebas no tengo, pero me han llegado un montón de comentarios de trabajadoras". "Hay un manoseo y una falta de respeto al trabajador que es intolerable. Tampoco tenemos muchas herramientas. Hay una serie de cosas que todavía no hemos resuelto y esperamos hacerlas cuanto antes", completó.

Para denunciar este tipo de maniobras, recibir asesoramiento o acompañamiento, desde la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) ofrecen una línea telefónica las 24 horas: +54 11 68922846.