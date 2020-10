"Hay presiones políticas para que abra todo, como si no pasara nada, y la verdad es que estamos en una situación epidemiológica muy grave, con ciudades y provincias en donde no hay camas", sostuvo Sonia Alesso, titular de la Ctera, el gremio mayoritario del país.

En declaraciones a La Nación, la dirigente dijo que "los sindicatos no fueron convocados". "Creo que muchos dirigentes políticos no deben ni haber leído los protocolos que hicieron los especialistas, porque la vuelta a la presencialidad ya empezó, pero en lugares concretos, de baja circulación. Hoy no está pasando eso, es alarmante el crecimiento del virus", remarcó Alesso.

Por su parte, Sergio Romero, de la Unión Docentes Argentinos (UDA), sentenció que "(Nicolás) Trotta debe abocarse de manera inminente a reclamar mayor inversión en educación, pedir reunirse con la Comisión de Presupuesto y Hacienda y requerir que como mínimo se invierta el 6% del PBI".

En ese sentido, dijo que el ministro "debe saber que después de la pandemia por coronavirus tendremos otras pandemias que superar: la de la deserción y el abandono escolar y la de la falta de edificios con ambientes adecuados para desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje".

Los gremios provinciales también pusieron el grito en el cielo. "Está en juego la salud", resumió Mirta Petrocini, de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB).