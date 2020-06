C inco delincuentes, vestidos con uniformes de la Policía Federal Argentina (PFA) concretaron ayer un asalto en un barrio privado, al que ingresaron luego de simular que debían realizar un allanamiento en el predio. Los marginales, que pensaban sustraer una importante suma de dinero que suponían que tenía un empresario, solamente lograron robar objetos de la vivienda en la que reside el hombre, pero a su vez también despojaron a los custodios del lugar de dos escopetas. El cinematográfico caso se registró en la localidad bonaerense de Pilar y los hampones, que consiguieron darse a la fuga en un vehículo, ahora son buscados intensamente por los pesquisas. Al respecto, los voceros del departamento judicial de San Isidro revelaron que el hecho se produjo cuando los sujetos, que vestían uniformes de la Policía Federal Argentina (PFA), arribaron al predio del Pilar Green Park, situado en la esquina de Las Amapolas y Los Amarilis, en el citado distrito. Trascendió que los falsos efectivos de seguridad les dijeron a los vigiladores del lugar que tenían que llevar a cabo un allanamiento en uno de los inmuebles del barrio, pero en forma repentina extrajeron armas de fuego y dieron a conocer sus verdaderas intenciones. De inmediato los malvivientes se dirigieron hasta la vivienda en la que reside un empresario y redujeron con rapidez al hombre, quien se hallaba solo en la casa, para luego empezar a buscar una suma de dinero. Sin embargo, los delincuentes no encontraron los billetes que pretendían robar, lo que originó que se apoderaran de una campera y de un teléfono celular. Antes del huir, los individuos se adueñaron de dos escopetas -cargadas con municiones no letales- que había en la guardia del mencionado establecimiento. Habitantes del lugar dijeron que los sujetos escaparon en un rodado y que se refugiaron en las calles del vecindario. Miembros de distintas comisarías dependientes de la Estación de Policía de Pilar realizaron diversos operativos en la zona, con el objetivo de averiguar el paradero de los autores del asalto. Además los investigadores consideran que los marginales tenían un mal dato cuando irrumpieron en el barrio privado.