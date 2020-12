A una semana de la muerte de Diego Maradona, aún queda pendiente que se resuelva el tema de su paternidad en torno a Magalí Gil y Santiago Lara, quienes están luchando para conocer si son hijos del Diez o no. Hasta ahora los reconocidos son cinco, pero según trascendió y contó Jorge Rial en "Intrusos", dos de ellos no estarían de acuerdo en que Magalí y Santiago lleven el apellido del Diez. "¿Saben quiénes dijeron que no?", preguntó el conductor y él mismo respondió: "Diego Junior y Jana. No quiero adjetivar ni nada. Están todos a flor de piel, pero me sorprendió que haya venido de ese lado, en una charla informal. Esto a todos nos llama la atención, porque las que parecían más férreas eran Dalma y Gianinna. Pero todo indicaría que, por ahora, los que dijeron que no son ellos. Por ahí cambian, no lo sé, pero en una charla informal fueron ellos dos".