U na situación de extrema violencia se vivió en un country de Tigre, en donde una mujer y su marido se pelearon con un vecino y su hijo, quienes fueron a increpar a la familia a la casa, luego de que el hombre que habita ese domicilio les indicara un día antes que no podían "salir con su perro sin correa" por el vecindario.

Por el violento episodio, ocurrido el pasado martes, la dueña de casa tuvo que ser trasladada a un centro de salud, en tanto que pesa sobre los violentos una denuncia radicada en la comisaría de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, que cuenta con la intervención en el caso de la fiscal Laura Capra.

El conflicto se desencadenó el último lunes en el exclusivo barrio de San Isidro Labrador, cuando según relató el agredido en el episodio, Sebastián García, le pidió que le "ponga la correa" a su ovejero alemán a uno de los futuros agresores, identificado después como Mirko Melfi.

"Él vive en diagonal, a unos cien metros de mi casa, pero así y todo no teníamos ningún tipo de contacto con él, salvo a este chico que yo lo veía permanentemente con el perro", contó García.

"Hay un reglamento de convivencia, entonces yo le dije que no podía hacerlo sin collar", relató el hombre. "Me respondió: ‘¿Y vos quién sos?’, y en una actitud desafiante me dijo: ‘Bueno, mejor cuidá a tu perro’, como queriendo decir que el perro de ellos andaba suelto y podía atacar al mío. Le dije que iba a denunciarlo y me amenazó: ‘Te las vas a tener que ver con mi viejo’". García decidió entonces recurrir como primera medida a las autoridades del country para dar aviso del incumplimiento del reglamento, lo que en algunos barrios cerrados se traduce en multas disciplinarias.

Al día siguiente, Mirko Melfi se dirigió junto a su padre a la casa de García y comenzaron a patear la puerta, escena que fue grabada a partir de ese momento por el celular de Elizabeth Torres, una de las personas agredidas. "Vení, salí un cachito", se escucha decir en el video al padre de Mirko al llamar a Sebastián García, quien salió junto a su esposa a la puerta. En ese momento le preguntó si tenía un "problema con el chico", lo que derivó en el comienzo de la pelea, que incluyó golpes del joven dueño del perro a la mujer, el intento desesperado de su empleada doméstica por intentar defenderlos con un escobillón y el hijo de García, de 12 años, presenciando la escena.

Frente al escandaloso episodio, varios vecinos del lugar salieron a acercarse e intentar separar para frenar las agresiones, por lo que tanto el padre como el hijo se retiraron de forma rápida del frente de la casa. Tras finalizar la pelea, la mujer fue trasladada a un centro de salud, por los golpes que recibió en su cara del puño de Mirko, imputado junto a su padre en una causa por lesiones leves, en un caso que es llevado adelante por la fiscal Laura Capra. Al respecto, García sostuvo en diálogo con A24 que quedó "shockeado" por la situación y lamentó que su hijo de 12 años "tuvo que presenciar todo" el hecho y remarcó que "lloraba mucho" y le reclamaba que "no hizo nada para defender a su mamá". En este sentido, el hombre sostuvo que "son personas que ya tuvieron problemas con otros vecinos" y subrayó que espera "que todo termine acá".