L os rosarinos recordarán 2020 no sólo como el año de la pandemia del Covid-19, sino porque los 214 homicidios cometidos en la ciudad y sus alrededores lo transformaron en el más sangriento del último lustro, según estadísticas del Ministerio de Seguridad santafesino. El aumento de la cifra de asesinatos, en su enorme mayoría perpetrados con armas de fuego, mostró un recrudecimiento de la violencia y de los métodos utilizados como parte de una guerra entre organizaciones criminales relacionadas con el narcotráfico. La aparición en los últimos días de diciembre de dos cadáveres descuartizados tras una orden presuntamente dada por uno de los principales líderes de los grupos narcos trajo a la memoria de los rosarinos las imágenes llegadas desde México con cuerpos desmembrados y exhibidos a la luz del día como parte de la batalla por el manejo del negocio de las drogas. El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, admitió que en Rosario "hay una industria del sicariato" y que la disputa por quien maneja el territorio de la venta de drogas en la ciudad llegó a una "violencia extrema". "Paradójicamente cuando una organización criminal tiene el monopolio de un territorio hay menos violencia, y esa era la situación que se vivía con Los Monos, que en el contexto de Argentina es probablemente la banda con mayor estructura. Pero en los últimos años se vio una fragmentación del poder que originó que los niveles de violencia se incrementaran de manera significativa", explicó a Crónica el politólogo Martín De Simone, magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, y experto en seguridad. De Simone aseguró que otra causa asociada al aumento de la violencia en Rosario es lo que el sociólogo Marcelo Bergman llama la "diversificación criminal" para explicar que una organización, además de enfocar su actividad en el narcotráfico, apunte hacia otros rubros delictivos como los asesinatos por encargo, las extorsiones y los secuestros y los robos. "Uno de los nuevos objetivos es extorsionar a quienes manejan las ‘cuevas’ de dólares, que por tratarse de una actividad ilegal no pueden denunciarlo a la policía. Les cobran una suerte de multa o peaje para funcionar. Eso trajo una mayor competencia y más violencia", indicó. De Simone también citó que otro ejemplo son las apuestas ilegales, que aumentaron durante la pandemia en la que los casinos estuvieron cerrados. "Todo esto trae nuevos niveles de disputa porque las organizaciones no controlan el mercado", sostuvo. El especialista en seguridad, por su parte, resaltó la existencia de un "mercado negro de armas y municiones muy grande en Rosario, que explica que la violencia sea más letal". Una de las formas por donde se filtra ese armamento es la fuerza policial. "En Rosario sigue siendo muy grande la connivencia entre las bandas criminales, la policía y la política. Lo que en su momento el politólogo Juan Gabriel Tokatlian llamó la Triple P: políticos, policía y pandillas. Y yo le agregaría una cuarta P que es el sector privado, que es utilizado en varias partes de esta cadena delictiva, como por ejemplo para lavar el dinero", señaló De Simone. Y finalizó: "El aumento de la violencia en Rosario está afectando a otros sectores de la sociedad. Se expandió en los ‘daños colaterales’: las muertes de niños y adultos que no tienen que ver con el mundo criminal, pero terminan afectados por las balaceras".