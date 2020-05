G uías de turismo, en representación de 10.000 trabajadores de todo el país, tuvieron un encuentro virtual con el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, donde manifestaron su preocupación por la crisis que está atravesando todo el sector: el 70% de ellos no fue alcanzado por los beneficios otorgados por el gobierno nacional, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) o los préstamos a monotributistas a tasa cero.

A diferencia de otras actividades que podrían incorporarse a corto o mediano plazo, en el turismo, si no hay visitantes, no hay actividad, lo que los ubica en una situación crítica. Por esta razón, el ministro pidió un relevamiento de la cantidad de guías de turismo a nivel nacional que no pudieron aplicar a estas medidas establecidas por la Anses y que manifiesten interés en alcanzar beneficios como los fondos exclusivos del Plan Nacional para el Turismo.

En diálogo con "Crónica", Helena Sálico, guía profesional de la ciudad, manifestó: "Paramos de trabajar totalmente desde el 16 de marzo, cuando empezó la cuarentena, sin ninguna posibilidad de nada. Ahora los guías nos estamos reinventando para hacer otras cosas".

Asimismo, en la reunión virtual se acordó que en las próximos encuentros se trabajará en conjunto tanto en la elaboración de un protocolo de sanidad y seguridad específico para la actividad de los guías de turismo como en la coordinación de capacitaciones y encuentros de actualización para el sector.

"Pedimos recomendaciones a tener en cuenta para cuando podamos volver a trabajar", por ejemplo "cómo recibiremos a los pasajeros, si tenemos que usar guantes o mascarillas, cómo hacer subir a un pasajero, cuánta gente debe entrar en una combi o en un bus", insistió Sálico.

Se trata de "cuestiones prácticas del día a día; son temas para pensarlos y podemos aprovechar la cuarentena para eso", agregó. La profesional de la ciudad asegura que un guía "es un poco la familia del grupo de turistas": "Los recibimos, estamos cuatro días juntos y los llevamos a Ezeiza; se apoyan en nosotros durante toda su estadía", apuntó.

En cuanto a algunas modificaciones en su labor diaria, se adelantaron ciertos puntos: "Lo que estamos escuchando son más paseos al aire libre, no permanecer encerrados en un bus y, en un principio, trabajar con el turismo de cercanía: va a venir gente del interior, de la provincia y, un poco más adelante, los turistas internacionales a los que estamos acostumbrados", explicó.

Además, "no vamos a entregar más mapas, sino que se utilizará una aplicación", cerró.

De la reunión por videollamada participaron la presidenta de la Asociación de Guías de Villa Carlos Paz, Elizabeth Bocca; el presidente de la Asociación Guías de Turismo de Buenos Aires (AGuiTBA), Fabián Tommarello, y los guías de turismo de Buenos Aires Silvia Albini y Gisela Reynoso. Por parte del Ministerio, acompañaron a Lammens la subsecretaria de Desarrollo Estratégico, Eugenia Benedetti, y el subsecretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Leandro Balasini.

El colectivo de guías de turismo de la Argentina informará próximamente cómo se procederá para la elaboración de la base de datos requerida por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.