En medio de la pandemia, y con los locales gastronómicos inhabilitados para funcionar a excepción de la modalidad delivery, los trabajadores de aplicaciones convocaron a un paro internacional para el día de hoy, intentando conquistar algunos derechos básicos.

Según señalaron en un comunicado, los empleados de firmas como Glovo, Rappi, PedidosYa y UberEats decidieron protestar ante la ausencia de entrega de material sanitario por parte de las empresas. Con un sistema especial, las aplicaciones -empresas no radicadas en el país- contratan a los trabajadores como "socios", por lo que no los reconocen como empleados -ni los derechos que les corresponden-. De ahí que no se hacen cargo de tener un seguro de accidentes ni de asistirlos ante cualquier problema.

En la Argentina, el reclamo está motorizado desde la Asociación de Trabajadores de Reparto (ATR) y Glovers Unidos de Argentina. Tienen presencia en La Plata, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y otras ciudades. "No somos un sindicato, sino una serie de agrupaciones que venimos en proceso de lucha para llegar a unir los reclamos".

En particular, plantean un aumento del 100%, dado que hace más de dos años que no reciben incremento de sus ingresos. En segundo lugar, los materiales de salud: "La pandemia modificó todo, pero nosotros seguimos igual en cuanto a las condiciones. Nosotros no somos socios de estas empresas, somos trabajadores explotados", le dijo Lucas -uno de los referentes platenses de ATR- a Crónica.

Otro de los integrantes de la agrupación añadió que "cada quince días nos dan un barbijo y guantes que a las dos horas se rompen, alcohol en gel de 70 ml. Todos los materiales que tenemos que tener para nuestra seguridad y la de los clientes salen de nuestros bolsillos. Nos preocupamos no sólo por nuestra integridad física y la de nuestras familias, sino también por la de nuestros clientes".

De tener acatamiento, la medida complicará el trabajo de cientos de casas de comidas que funcionan exclusivamente atadas a las aplicaciones de repartos.

Sin embargo, el impacto todavía está en duda, por dos puntos centrales: primero, que el nivel de sindicalización de la actividad es minoritario, y segundo, que muchos eligen seguir trabajando porque no quieren perder el ingreso diario.