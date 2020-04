Durante una videoconferencia organizada por la Universidad de Flores (Uflo) regional Cipolletti y Neuquén, el sábado a la mañana, un usuario desconocido se filtró y reprodujo un video de pedofilia. La charla virtual se realizaba por la versión paga de la aplicación Zoom y las imágenes sin sonido se reprodujeron durante casi dos minutos, hasta que los administradores cortaron la conexión. La institución denunció el hecho ante la fiscalía federal y ofreció contención psicológica a los alumnos, que promedian 22 años.

"Los profesores de arquitectura eran quienes coordinaban la actividad y por las 11.30 uno de los participantes de la reunión, que entendemos que no era un usuario legítimo, tomó el control de la charla, pese a no tener las facultades, porque no era el anfitrión, y comenzó a transmitir contenido de pornografía infantil por un par de minutos", contó Cristian Kreber, vicerrector de la Uflo. En ese momento había conectados 152 personas de manera virtual. Tras esas reproducciones uno de los organizadores les avisó al resto y se desconectó la reunión. Fue durante el ciclo "La arquitectura como oficio", que organizaba la Facultad de Planeamiento Socioambiental.

"Fue muy desagradable y shockeante para todos. Queda una sensación de vulnerabilidad bastante importante", dijo el vicerrector. El profesor Diego López de Murillas lo calificó de "hecho muy traumático, muy desagradable, que nos muestra un lado muy oscuro de la sociedad". En un comunicado, la Universidad de Flores manifestó su repudio por lo sucedido y su rechazo a que "terceros ajenos a nuestra comunidad educativa aprovecharon maliciosamente del entorno virtual para introducir y reproducir contenido repudiable e ilegal que nos moviliza como humanidad".