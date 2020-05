"Es peor que la casa del horror, nosotros la llamamos un centro de torturas", reconocen los habitantes de la ciudad entrerriana de Mansilla, en referencia a una vivienda en la cual tres mujeres viven en cautiverio y son víctimas de maltratos por su propio padre, y los testigos no descartan que hayan sido víctimas de abuso sexual. Por lo tanto, los vecinos exigen que las jóvenes sean rescatadas del lugar, a pesar de que le impusieron una restricción perimetral al acusado.

Desde fines de 1999 aseguran los residentes que cuatro hermanas -una de 38 años, dos de 35 y otra de 34- son esclavizadas por su progenitor, en la ciudad de Mansilla. En este sentido, Adela, quien se domicilia a pocos metros de la vivienda del horror, señaló a Crónica que "es un tipo raro que estuvo en la guerrilla, perdió a un hermano y por eso decidió encerrar a sus hijas para no perder a nadie más".

Las denuncias comenzaron a acumularse a partir de 2012, luego de que una de las jóvenes mellizas escapara del inmueble, producto del infierno que padecía. Sin embargo, según revelaron los mismos vecinos, "el padre movió cielo y tierra y la encontró. Hizo la denuncia de que se fue y la policía se la trajo a la casa". Por si fuera poco, en marzo de 2019 se viralizó en las redes sociales una imagen de la mencionada joven encadenada en el interior de la casa. Por lo tanto, las autoridades judiciales tomaron intervención y determinaron una restricción perimetral contra el padre de las cuatro mujeres. La misma se extendió durante sesenta días, y cumplido el plazo regresó a su casa, y en consecuencia el tormento de las víctimas. Una de ellas le clamaba a su ser querido que "vos sos mi padre, no mi novio, no me toques", un grito que fue registrado por los vecinos, y que desencadenó las sospechas de abuso sexual por parte del denunciado.

El último jueves la menor de las hermanas se fugó del lugar, y recurrió a las autoridades, que la restituyeron al domicilio, pero en ese momento la mujer nuevamente se alejó a la carrera de la propiedad. Finalmente, el juzgado de paz de Mansilla ordenó una prohibición de acercamiento al acusado por 90 días. Sin embargo, los vecinos temen por la integridad de las hermanas, dado que consideran que el horrendo padre retorne para seguir sometiéndolas.