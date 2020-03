Los familiares tienen la esperanza de encontrar con vida a Claudia Repetto, desaparecida el 1º de marzo en Mar del Plata. Desde entonces tampoco se sabe nada de su ex pareja Ricardo Rodríguez, que fue imputado por homicidio.

Pero luego que la Fiscalía difundiera un video editado donde se observa que este domingo a la tarde Rodríguez caminaba por algunos barrios del sur de Mar del Plata, reflotó la esperanza de encontrarla con vida.

En diálogo con 0223, Cristián González, uno de los hijos de Claudia, de 53 años, se manifestó "esperanzado" en que se pueda avanzar en la búsqueda con vida de su mamá y se mostró confiado en que se pueda atrapar a Rodríguez, de 54 años, el principal sospechoso de haberla secuestrado e incluso de haberla matado. "Creemos que ahora por ahí lo van a reconocer más rápido. Está muchísimo más flaco que en la foto", describió Cristian, que volvió a cuestionar el desarrollo de la investigación.

"Hubo mucho tiempo perdido por el mal desempeño del fiscal Fernando Castro. Desde un principio, cuando manifestamos, luego de la búsqueda en reserva del puerto, Acantilados, Barranca, que estaban empecinados en buscar un cuerpo. Pero a nosotros nunca nos escuchó cuando dijimos que queríamos que la busquen con vida", remarcó.

"Trajeron perros para buscar personas muertas, nunca para personas vivas. Se perdió mucho tiempo. La causa el fiscal la llevó para donde él quiso. Esperemos un milagro y que mi mamá esté con vida. Tenemos esperanza de encontrarla con vida", concluyó el hijo de Claudia.

En las imágenes difundidas a través de la Justicia marplatense, se lo ve a Rodríguez caminando alrededor de las 17 de este domingo por las calles del barrio Colinas de Peralta Ramos: Beltrami al 1900, Puan 2800, Aguado al 2200 y en dirección poco después hacia la calle Güiraldes, para luego caminar hacia Mosconi.

El 1º de marzo un amigo iba a pasar buscar a Claudia para ir a cenar, poco antes recibió un mensaje desde el teléfono de ella diciéndole que no fuera, que se sentía mal. Era raro que se comunicara de esta forma, porque en general lo hacía por mensaje de audio.

Al día siguiente no fue a trabajar, les avisaron a sus hijos, quien es al no encontrarla realizaron la denuncia por su desaparición. Desde ese mismo día no se sabe nada de Rodríguez, quien vive al lado de la casa de Claudia.

Quien tenga información, o vea a alguno de los dos, debe comunicarse al 911.