G raciela Alfano, con su especial humor ácido y la sinceridad que la caracteriza, contó cómo transcurre sus días de cuarentena en soledad, sólo con la compañía de su perro. Genial narradora de situaciones personales, señaló que el periodismo en la actualidad se convirtió en el primer poder, y no en el cuarto, como suelen llamarlo. "La casa, mi casa, es mi lugar más seguro, soy optimista con que vamos a estar bien si hacemos las cosas bien". Lo cierto es que la nota, vía Skype, comenzó con el tema del coronavirus y terminó con la revelación más dolorosa de su vida, que conmovió a todos. Y casi sin recibir preguntas, continuó avanzando con más detalles. "En esta cuarentena inauguré el tender, no el Tinder, y descubrí vecinos que ni conocía. Hablamos por el balcón", contó, por ejemplo, la artista. Luego, Grace confesó: "Hace tres días tuve un ataque de pánico. Me sentí como abandonada. Pedí delivery a tres lugares diferentes donde siempre compro y por diferentes motivos no pudieron traer mi pedido. Sabía que no me iba a morir de hambre y que iba a conseguir alimentos, pero el aislamiento despierta cosas que todos tenemos, despierta los miedos. También medito, hago yoga y tengo una sesión de terapia por semana vía telefónica".

Recuerdos que están

También recordó todo lo que sufrió en un pasado lejano: "Fui una nena abandonada". En la charla, el clima se fue ensombreciendo mientras Alfano avanzaba. "Mi padre viajaba y lo veía una vez por mes, mi mamá era una persona particular y a veces se olvidaba de mí y no comía por días", comentó la rubia. Por esos días, muchas veces el único alimento que consumía era leche condensada. "Una noche me quedé afuera de casa, toqué el timbre de dos vecinas que me hicieron pasar la noche y cuando volvió mi mamá, me castigó. No había que mostrar eso que pasaba, ese abandono", expuso el ícono del espectáculo argentino. "Mi mamá llamaba la atención de mi papá operándome", recordó. "A los 4 años me sacaron un apéndice sano, a los 6 me operaron de las amígdalas con anestesia local, yo vi todo. A los 7 años mi mamá quería que me amputaran una pierna por un problema que yo tenía en la rodilla izquierda y me salvó una tía que le rogó que hiciéramos otra consulta médica". Y detalló más: "Mi madre hizo cosas muy negativas en mi vida personal y profesional. Llamaba a los periodistas para hablar mal de mí, no sé si era por envidia o por qué lo hacía". Tras una pausa en su relato, volvió a la actualidad y largó con la voz quebrada: "Un día lloré en el balcón, comencé de día y cuando me di cuenta era de noche".

Tras esa confesión espantosa, la mediática confesó que hasta el día de hoy desconoce si, efectivamente, logró perdonar a su madre. "Mi madre está muerta. Me despedí de ella como pude, hice lo que tenía que hacer, pero las grietas están", finalizó.