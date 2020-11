Roberto Glennon, ex vigilador que, junto con su colega José Ramón Ortiz y con Nicolás Pachelo, el ex vecino de Carrascosa, están acusados por el crimen de María Marta e irán a juicio oral por los delitos de robo agravado y homicidio criminis causa, en un expediente investigado por el fiscal Andrés Quintana, del Tribunal Oral en lo Criminal de San Isidro Número 4, que fue suspendido por la pandemia. "Hace 18 años que estoy con esto. Esto es una pesadilla para mí y mi familia. Hasta que no se empiece y termine ese juicio, va a ser una pesadilla. Y todo por trabajar ese domingo", dijo a Infobae. Glennon dijo que él no portaba armas y apuntó a Ortiz. "Se decía que él entraba en las casas. Yo por eso me distancié. Yo era nuevo. Y ese día, el que mataron a María Marta, era mi franco, pero trabajé porque necesitaba hacer unos pesos. En el Carmel era un secreto a voces que alguien robaba las casas", declaró. "Yo no tenía relación con Pachelo. Yo no le daba pelota a nadie. Hacía mi trabajo las doce horas ahí y al final me iba a mi casa. No tengo nada que ver con el crimen", asegura ahora. Sobre el documental dijo: "Lo estuve mirando. La verdad no sé qué quieren hacer con ese documental, no entiendo. No se explica quién fue el asesino ni nada. Mucho tampoco no lo quiero ver".