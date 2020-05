Dudó en denunciar a sus compañeros, la policía que fue violada por cinco efectivos en un Polideportivo adaptado para el descanso de la fuerza de seguridad, habló ayer sobre el hecho que, finalmente, la llevó realizar la denuncia en la Comisaria de la Mujer y la Familia de Malvinas Argentinas.

"No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío", le contó a Infobae la víctima, asistida por un equipo de la Superintendencia de Género de la Policía. "Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien.

Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido", aseguró.

Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19), permanecían ayer detenidos por abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes, y por la condición de policías. También está detenido Juan Simón Juárez (25), con otra acusación, ya que si bien la joven oficial había accedido a mantener relaciones sexuales con este, al ser abordada por "la manada", Juárez salió de la escena sin brindar auxilio. Según su relato, la víctima trató de defenderse y pidió auxilio a los gritos, gracias a eso otros tres policías llegaron al lugar para defenderla y se pelearon con los presuntos abusadores.

En su relato a la prensa, la joven defendió a Juárez: "Estoy un poco enojada porque él salió a socorrerme, fue a pedir ayuda. No sé cómo evalúa la justicia, pero en mi opinión, si no hubiera salido a alertar, nadie hubiese entrado al baño. Y creo que si no pasaba eso, de ahí no salía", aseguro.