A punto de iniciar una nueva etapa de la cuarentena, el gobernador Axel Kicillof confirmó que habrá una serie de nuevas restricciones en cuanto a controles vehiculares y también para adultos mayores, en tanto que en algunos distritos del interior se liberarán diversas actividades con un estricto protocolo sanitario.

Tras mantener una videoconferencia con intendentes del interior provincial, el mandatario recorrió un hospital de Llavallol, en Lomas de Zamora, junto con el diputado Máximo Kirchner. "Estamos endureciendo los criterios", aseguró Kicillof respecto del tránsito y el transporte público, y aseguró que en algunos distritos, sin embargo, "donde no hay mucha circulación, se pueden ir flexibilizando algunos sectores productivos, siempre en el marco de protocolos sanitarios coordinados con el comité de emergencia local".

En esos puntos, aseguró en diálogo con Crónica HD "habrá un fuerte control sobre los ingresos a la localidad para evitar que el virus circule". "Dentro del pueblo o ciudad, sin embargo, se pueden organizar por horarios algunos comercios, evitando que el cliente ingrese, como una posibilidad".

Ese esquema, sin embargo, no se aplicará en el conurbano bonaerense. "En el sector norte es donde tenemos mayor cantidad de casos y hay una circulación comunitaria comprobada que impide cualquier tipo de cambio. Tampoco podemos abrir hoy una fábrica en estos distritos, porque si el virus entra, hace mal a todos y lo difunde más. Es lo que tenemos que pensar de la cuarentena administrada, donde vamos manejando los criterios en base a los resultados".

"Hay que pensar otro tipo de cuarentena para los barrios donde en una familia hay muchas personas. Los especialistas nos marcan que no es bueno que estén encerradas muchas personas juntas, sobre todo en los barrios carenciados. Recorrí muchos en estos días y es sorprendente lo solidario y responsables que son", agregó sobre la cuarentena "comunitaria" que se está organizando sobre algunos lugares.

Acompañado por el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el presidente de la Cámara de Diputados provincial Federico Otermín, Kicillof remarcó que se sigue trabajando sobre la contención económica y social para muchos bonaerenses. No obstante, subrayó la incertidumbre respecto del futuro: "Esto es a ciegas en muchos sentidos, no se sabe cuánto va a durar este proceso ni qué profundidad tendrá la crisis. Por eso, se va actuando y le agradecemos al Presidente y los intendentes la decisión y el esfuerzo. Empezamos con una ayuda y la tuvimos que ampliar, porque para muchos no poder trabajar implica directamente no tener para comer. Los intendentes van casa por casa para dar respuesta a esta situación muy complicada".