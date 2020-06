E n pleno refuerzo de los controles en el transporte público y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, que el próximo domingo se celebre el Día del Padre motivará una especial atención en la circulación de los vehículos particulares, de acuerdo con la postura de las autoridades de Transporte y Seguridad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Desde la Secretaría de Transporte porteña dejaron trascender que "como es una fecha especial y dado que la gente lleva mucho tiempo en cuarentena, días como estos pueden llevar a las familias a tomar una mala decisión".

Aunque hasta ayer no se evaluaba implementar un operativo especial por el Día del Padre, la mirada específica en los autos particulares tiene como fundamento el reciente caso de la pareja de Martín Sánchez Canaza y Daisi Balcera, detenida en un control de la autopista Camino del Buen Ayre luego de que los agentes descubrieran que llevaban a sus hijos de 13 y 12 años escondidos en el baúl del auto. La familia viajaba al distrito bonaerense de San Miguel con motivo de celebrar el cumpleaños del padre de Sánchez Canaza.

"Nada que abrir"

Cabe recordar que el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, fue consultado sobre la posibilidad de flexibilizar los horarios de la cuarentena en razón del Día del Padre, tal como habían pedido algunas entidades que nuclean a sectores comerciales. El funcionario fue contundente: "No hay nada que abrir". Asimismo, apeló a la "responsabilidad social, ya que no podemos poner un policía para que cada uno respete la normativa, hay que cumplirla". Agregó que "si no vamos a cumplir la normativa el Día del Padre, significaría que como líderes fracasamos en comunicar a la ciudadanía lo que está pasando".

Quirós fue luego un poco más allá al plantear que "si la ciudadanía decide que ya no tiene energía para sostener la cuarentena, no hay formato de testeos que haga que la curva no se dispare y por lo tanto no hay manera de evitar volver a la fase 1 de cuarentena. Depende de lo que hagamos como gobierno y lo que haga la ciudadanía. Ahí se juega el partido las próximas tres semanas" .