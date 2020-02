L uego del revuelo que causó la salida de Virginia Gallardo de "Polémica en el bar", por sus insinuaciones sobre haber tomado la decisión a raíz de vivir malos momentos durante su trabajo allí, el productor del programa, Gustavo Sofovich, adelantó que habrá importantes cambios. Entre ellos, las figuras de la mesa, la incorporación de mujeres como "cupo" y algunas modificaciones en la escenografía.

"Algunos días habrá dos o tres mujeres. Tenemos que aggiornarnos a lo que está pasando en el mundo y las mujeres están ocupando un lugar que hace un tiempo no tenían. ‘Polémica’ se aggiorna a todo y por algo tiene 57 años al aire. El formato lo permite", afirmó Sofovich en una entrevista con revista Pronto.

"El próximo 9 de marzo lanzamos la nueva programación con muchos cambios, que van desde la escenografía hasta el staff. Te puedo decir que va a seguir conduciendo Mariano Iúdica y que va a haber gente nueva que por estos días está firmando su contrato. Sigue por América desde las 20.30, con más cómicos y con más mujeres sentadas en la mesa", explicó el hijo del Ruso.

Virginia, embarazada de 5 meses, no tuvo una despedida al aire. "En el programa donde trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo", aseguró ella a CNN Radio en su momento. Además, sentenció: "Pasaron cosas. Decidí irme, fue una decisión que tuve que tomar y me fui para no volver". Tanto Iúdica como Sofovich aseguraron "no entender" a qué se refería y sentirse dolidos por la situación.