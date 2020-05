Se cumplen hoy 17 años desde el día que Néstor Kirchner asumió la presidencia, con Alberto Fernández como su jefe de Gabinete.

Con sólo el 22% de los votos, Kirchner comenzaba la gestión, tras la entrega del poder del entonces presidente elegido por el Parlamento, Eduardo Duhalde, en medio de una de las peores crisis de la historia del país.

Al conmemorarse un nuevo aniversario de esos comicios hace casi un mes, Alberto Fernández escribió en Twitter: "Un día como hoy, hace 17 años, junto a Néstor Kirchner comenzábamos a transitar un camino que cambió a la Argentina y la puso nuevamente de pie. Los argentinos y las argentinas sabemos cómo levantarnos, porque ya lo hicimos muchas veces. Vamos a hacerlo una vez más".

En su discurso de asunción, el santacruceño reiteraba su plan sobre la renegociación de la deuda externa. "Los acreedores tienen que entender que sólo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Creciendo nuestra economía crecerá nuestra capacidad de pago. No se trata de no cumplir, de no pagar", sostuvo.