E n la localidad bonaerense de Villa Ballester, su comunidad lleva adelante una admirable causa para que un jardín maternal no cierre sus puertas de forma definitiva. Los compromisos económicos son cada vez más difíciles de afrontar para la entidad, entonces un grupo de padres y ex alumnos pusieron en marcha la venta de rifas con la intención de recaudar fondos. No obstante, la dirección de la institución decidió acudir a las autoridades para lograr un salvataje económico.

Aprovechando la jornada del Día del Padre que se celebrará el próximo domingo, surgió la idea de realizar un sorteo por parte un conjunto de ex alumnos, muchos papás de niños que asistían al Jardín Maternal "Diente de leche" hasta el 15 de marzo, días antes de que el gobierno decretara la cuarentena para contener el avance del coronavirus.

Debido a esta inactividad, la economía del centro educativo comenzó a tornarse muy compleja, por lo que sus representantes comenzaron a analizar la posibilidad de ponerle un punto final tras 30 años de funcionamiento. Al respecto, Norma, directora del jardín, dejó en claro que "el panorama es muy preocupante porque los ingresos mermaron considerablemente, ya que los padres tienen dificultades para pagar, y al ser un jardín maternal, muchos dejan de pagar y piensan en que sus hijos retornen el año próximo".

El testimonio de la máxima autoridad de la institución refleja un estado de situación que no es exclusivo de "Diente de leche", sino también de muchos recintos similares que también podrían cerrar sus puertas.

Frente a esta situación, la comunidad del jardín de Villa Ballester eligió no bajar los brazos y resistir. Por eso puso en marcha la venta de rifas, para, al menos, costear los gastos diarios y solventar algunos de los sueldos de los docentes. En este sentido, Norma destacó: "Estamos súper felices por la contención y el apoyo, ver que la gente se mueva para que el jardín se siga sosteniendo".

A pesar de semejante muestra de compromiso, la dirección de la entidad ruega por la intervención de las autoridades pertinentes en materia de asistencia económica, ya que la rifa no será suficiente para hacer frente al duro panorama económico generado por la falta de actividad.