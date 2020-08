Efectivos policiales descubrieron un arsenal utilizado por narcos, luego de que una integrante de la banda hiriera a balazos, por celos, a su ex novio, en un caso que sucedió en Santos Lugares. Se detuvo a la agresora, a otra mujer y a un sujeto. Los hechos se iniciaron a raíz de un ilícito que se registró el 31 de julio cuando una de las integrantes de la gavilla, de nombre María Belén, le efectuó, por despecho, un disparo a su ex novio en el muslo izquierda. Apresaron a la ex pareja de la víctima, de 31 años. Requisaron un inmueble y detuvieron a una mujer, de 26, y a un individuo, de 39, secuestrándose tres escopetas 22, una pistola 9 milímetros, marihuana, una balanza de precisión, una máquina de recarga de cartuchos, dos baldes con fulminantes, pólvora negra, 138 plomos destinados a proyectiles de subfusil, 289 municiones de diversos calibres, 769 plomos desnudos y 423 vainas 9 milímetros.