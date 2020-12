Una adolescente de 15 años fue hallada asesinada en un canal de desagüe de Salvador Mazza, en Salta. El cuerpo presentaba una herida de arma de fuego en la cara. Había salido a trabajar y desde entonces estaba desaparecida. Los investigadores buscaban al novio de la joven, que tendría uno o dos años más que ella, pero no había pistas sobre su paradero. No hay detenidos en relación con la causa. La adolescente fue vista cuando salió de su casa para cumplir sus tareas como "bagayera" (trasladaba bultos en la zona de la frontera con Bolivia) y al no regresar su familia comenzó a buscarla. Fue hallada boca abajo y parcialmente cubierta de agua, en un canal de desagüe cercano al barrio Justo Juez. Estaba junto al terraplén de las vías ferroviarias, en una zona de abundante vegetación y pocas viviendas. La madre y una tía de la joven la identificaron como Elizabeth Flores. El fiscal Cabot dispuso una serie de medidas para esclarecer el hecho, mientras que personal de Investigaciones Fiscales (CIF) realizará la autopsia en la morgue de la ciudad de Embarcación para determinar las causas de la muerte. Una tía de la víctima expresó su dolor en un posteo en Facebook que acompañó con la foto de la adolescente y convocó a posibles testigos. "Ella es mi sobrina, tenía apenas 15 años. Un desgraciado maldito sin corazón le quitó la vida. Por favor, a todos los que me conocen les pido que me ayuden", fue su mensaje por la red social.