El cadáver semidesnudo de una mujer, de alrededor de 40 años, fue localizado en un descampado, en las inmediaciones de la autopista Ezeiza-Cañuelas, en la localidad bonaerense de Tristán Suárez. La víctima, a simple vista, no presentaba heridas y, al respecto, no se descarta que haya fallecido mientras mantenía relaciones sexuales. Voceros del departamento judicial de Lomas de Zamora revelaron que el macabro hallazgo se produjo a 100 metros del cruce de la colectora de la autopista Ezeiza-Cañuelas y la calle Juan Gálvez, cuando una pareja les avisó a los ocupantes de un móvil del Comando Patrulla (CP) de Ezeiza de la existencia de una persona fallecida, la cual yacía en un sector descampado. De acuerdo a lo manifestado por los informantes, los efectivos de seguridad arribaron al mencionado lugar, oportunidad en la que localizaron el cuerpo sin vida de una mujer de alrededor de 40 años, de contextura robusta, tez blanca y cabellos oscuros, que estaba vestida con una remera azul, calzas negras y zapatillas deportivas azules. Servidores públicos de la comisaría de Tristán Suárez (2ª de Ezeiza) intentan esclarecer lo ocurrido y en tal sentido no se descarta que la persona haya muerto al mantener relaciones sexuales. Trascendió que el cadáver, según las primeras pericias que realizaron los expertos del área de Casos Especiales de la Policía Científica, no presentaba heridas visibles y que los investigadores determinaron que no se había radicado de manera reciente en las seccionales de la zona una denuncia por la desaparición de una mujer de esas características. Ahora se espera el resultado de la autopsia, para establecer los motivos del deceso.