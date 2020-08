E staba siendo buscada intensamente, la última persona que la había visto era su ex pareja, que dijo dejarla en camino hacia lo de una amiga. A esa casa no llegó nunca. El cuerpo de Rosa Inés Fernández, la mujer de 29 años que estaba desaparecida desde el 26 de julio en Junín, fue hallado envuelto en una lona y enterrado en una obra en construcción en la que trabajaba su ex pareja, detenida desde el miércoles. Ayer a la tarde se realizó una masiva marcha pidiendo justicia.

El fiscal de Junín a cargo de la causa, Esteban Pedernera, informó que el hallazgo se produjo luego de que dos testigos se presentaran espontáneamente y aportaran información precisa sobre lo ocurrido con la víctima, ya que el propio acusado, Sandro González (40), se los había confesado.

El cuerpo estaba en la obra en construcción que el ahora detenido tenía a su cargo en un terreno de la calle Siria 624, de Junín. "Ayer el cerco comenzó a cerrarse, apareció un testimonio contundente que pudimos corroborar con otros testimonios y a las 19.30 dispuse la detención de urgencia del imputado y a partir de ese momento comenzamos a planificar la búsqueda del cuerpo, porque era muy categórico a que Rosa estaba muerta", dijo el fiscal. "Hallamos el cuerpo envuelto detrás de un muro, enterrado a un metro de distancia y sobre él había movimiento de tierra, mucho escombro compactado, estaba muy bien disimulado", detalló.

Con base en los dichos de los testigos, el fiscal dijo que todo indica que el femicidio fue cometido el domingo 26 de julio en el domicilio de González, donde se produjo una discusión entre los dos integrantes de la ex pareja -que tenían tres hijos en común- por una "cuestión económica".

"Tenemos referenciado que (González) recibió una cachetada y él la toma del cuello, en el momento siente que se desvanece, cae a los pies y ahí él cuenta haberla envuelto en un cobertor que utilizaba para cubrir el auto y en una lona celeste. La cargó en el baúl del auto y al día siguiente aprovechó que trabajaba en la obra, cavó el pozo y la enterró", relató Pedernera. El fiscal dijo que no había denuncias judicializadas por violencia de género hacia la mujer, aunque durante la investigación surgieron elementos sobre la relación violenta que mantenían al menos desde que se habían separado.

De acuerdo con el informe de la autopsia realizada ayer a la tarde, Rosa murió por asfixia mecánica. El fiscal dijo que cree que González actuó solo, ya que su ex mujer era de contextura física pequeña y él estaba acostumbrado a tareas más esforzadas, por lo que no habría necesitado de alguien para trasladarla a la obra y enterrarla.