C on una bolsa negra de supermercado en la cabeza, pastillas y alcohol, con el cuerpo recostado sobre su lateral izquierdo en su cama, fue encontrada la empresaria Ana María Patricelli, pareja de Pablo Cabaleiro, conocido artísticamente como el Mago sin Dientes.

Todo sucedió en su departamento de Gelly 3368 en el piso 17 en Palermo, donde vivía con su hija Sofía, de 18 años, y otra más pequeña que no estaba esa noche. La joven se levantó para abrirle la puerta a la empleada doméstica, quien había tocado el timbre.

Ambas ingresaron a la habitación de su madre y se encontraron con esa escena. Alertaron a la policía y al SAME. Los médicos constataron que estaba muerta.

La Fiscalía en lo Criminal y Correccional Nº 43, a cargo de la fiscal Silvana Russi, abrió una investigación por muerte dudosa.

Si bien no descartan ninguna hipótesis, los investigadores sospechan de un posible suicidio ya que en el cuerpo no hallaron lesiones ni signos de violencia, aunque habrá que esperar el resultado de la autopsia para que sea confirmado. La autopsia determinará la causa y la hora de la muerte. También se ordenó secuestrar todo lo que había en el cuarto y realizar las pericias en el lugar. No había rastros de violencia tampoco en la habitación, según los investigadores. Llama poderosamente la atención el uso de la bolsa negra en el marco de un suicidio.

La última persona que tuvo diálogo con la mujer fue su hija. Sofía salió de su casa; lo último que vio fue a su madre hablando por teléfono con Cabaleiro. Cuando regresó -a las 2.50 del martes- divisó a su mamá sentada en el living, con la televisión encendida. Al notar que había consumido una importante cantidad de alcohol, la ayudó a recostarse. Apagó el televisor y se fue a dormir. Su hermana menor no estuvo esa noche en la vivienda. Se busca determinar si la mujer atravesaba una etapa de depresión. Al cierre de esta edición el Mago sin Dientes no había hecho ninguna manifestación pública.

Patricelli, de 49 años, había comenzado una relación sentimental con Cabaleiro, de 39, en el 2019, aunque se habían conocido por amigos en común en una fiesta que se organizó en Nordelta en 2015. Si bien solía acompañarlo a distintos eventos, optaba por el perfil bajo.