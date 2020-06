L as imágenes de las cámaras ubicadas en el barrio Chauvín de Mar del Plata y la obtenida en una vivienda cercana al lugar donde un joven de 28 años mató a tiros al delincuente que quiso asaltar a su padre contador no dejaron dudas acerca de que el asaltante abatido, identificado como Juan Gabriel Gómez, actuó acompañado por dos delincuentes que escaparon corriendo y a bordo de un automóvil Audi A3. La incógnita sobre el destino del rodado se aclaró en horas de la noche del jueves, cuando hallaron un rodado similar prendiéndose fuego en un descampado. Según el sitio 0223, tras un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas Sur halló en inmediaciones de las calles Brumana y Guanahani el rodado Audi A3 sin dominio colocado y con vidrios negros que era buscado tras los hechos registrados al mediodía en Matheu entre Yrigoyen y La Rioja. Los oficiales comunicaron la novedad a la Unidad Fiscal de Instrucción 1 y secuestraron el rodado que -más allá de la destrucción sufrida por las llamas- será revisado por personal de la Policía Científica. Si bien el arribo del automóvil no quedó registrado en las imágenes donde se ve cómo el joven de 28 años advierte el intento de robo a su padre y efectúa varias detonaciones que provocaron la muerte instantánea de Gómez, se lo ve escapar por Matheu y girar a la izquierda mientras otro de los sujetos corre a la par. El tiroteo en el que murió un delincuente este jueves a media mañana en Chauvín quedó registrado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la cuadra. Mientras el hijo del contador que acababa de realizar una operación de cambio de divisas se disponía a ingresar a la vivienda, el delincuente sorprendió al damnificado, que había dejado la puerta de su vehículo abierta, para exigirle la entrega del dinero. El joven de 28 años desenfundó una pistola calibre .380 marca Bersa Plus e inició el ataque a tiros sin mediar palabra. Gómez efectuó algunos disparos y cayó abatido.