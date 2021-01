D os días después de su desaparición, el cuerpo de Gian Mazzuchelli fue encontrado sin vida en las aguas del canal Villanueva, en Villa La Ñata, zona de Tigre. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron el hallazgo del cadáver del joven de 17 años, quien se había lanzado al agua el sábado por la madrugada desde una de las costas del barrio privado Santa Catalina.

El cuerpo, encontrado por la División de Riesgos Especiales de la Policía Bonaerense, estaba a pocos metros de una de las orillas del canal, enredado con una rama. En las últimas horas, su ex pareja había hablado ante los medios de comunicación y había confirmado que durante la noche del viernes Mazzuchelli no había salido con amigos y se había quedado en su casa. La misma versión mantuvo el padre del joven ante la policía.

Asimismo, las cámaras de seguridad del barrio Santa Catalina habían filmado al adolescente a las 3.35 de la madrugada del sábado corriendo y dando vueltas por las calles del country. Se cree que se lanzó al agua pocos minutos después.

El personal de Defensa Civil, Bomberos Voluntarios de Tigre, buzos tácticos y efectivos de la división de Riesgos Especiales de la Policía Bonaerense abocado a la búsqueda había retomado las tareas a primera hora de este lunes. Así, tras una hora y media de tareas, hallaron el cuerpo a casi mil metros del lugar donde supuestamente se arrojó al agua en la madrugada del sábado.

Gian fue visto por última vez con vida por un guardia de seguridad del barrio privado, quien afirmó haberlo visto lanzarse al agua y dio aviso a la policía a los pocos minutos. "Escuchó cómo Gian se cayó al agua, lo vio, pero en vez de hacer algo, pensó que era un delincuente y nadie fue a ayudarlo, nadie fue a rescatarlo ni a hacer nada", aseguró la ex novia del joven, Victoria.

Durante los días en que Mazzuchelli estuvo desaparecido, efectivos de la Policía Bonaerense intentaron reconstruir los momentos previos a su entrada al agua del arroyo. Según dijo su ex pareja, en el video donde se ve al joven saltando y dando vueltas se percibe cómo se le cae el teléfono celular de su bolsillo. Precisamente, efectivos encontraron el dispositivo a pocos metros de la orilla del arroyo durante la mañana del sábado. Además, Victoria afirmó que existe otro video de las cámaras de seguridad en el que se capta el momento exacto en el que el joven se metió al agua: "Se sabe que está en el río porque lo vieron por las cámaras, hay un video de él saltando al río porque hay cámaras. No es ninguna suposición, no es que se cree porque haya dejado las zapatillas o la remera en la orilla, está grabado cuando se tira, pero nadie lo va a ver porque sería una falta de respeto total para la familia. Está guardado", aseguró. La investigación está a cargo de la fiscal Laura Capra, la misma que intenta dilucidar el posible homicidio culposo de Diego Maradona.