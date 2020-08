M ás de cuatro millones de vacunas vencidas, compradas durante la gestión del gobierno de Cambiemos, fueron encontradas en el día de ayer en un frigorífico del barrio porteño de Constitución, que según explicó el ministro de Salud, Ginés González García, significaron un gasto para el país de "1.400 millones de pesos".

Según especificó el titular de la cartera sanitaria, se perdieron "más de cuatro millones de vacunas antigripales y 600.000 dosis de la vacuna triple", en tanto que lamentó tener que "seguir pagando el tiempo que estuvieron en el frigorífico", a lo que se sumó que "en la Argentina no hay tecnología para destruir estas vacunas, así que eso será un costo también", que serán "miles de millones de pesos tirados".

González García calificó el hecho como "una barbaridad sin explicación", ya que la vacuna "no se había distribuido y no se había vacunado a la gente", mientras que acusó al gobierno anterior de no importarle "la gente" y apuntó de forma indirecta al ex titular de la Secretaría de Salud, Adolfo Rubinstein, al afirmar que "a las autoridades anteriores, que están dando consejos por televisión, les importaban tres velines la gente".

Rubinstein se despegó

El ex secretario de Salud durante el gobierno macrista sostuvo que "no es bueno este pase de facturas que estamos viviendo" y que está "súper incómodo" por la acusación, en tanto que aseguró que la compra de vacunas se realizó "entre 2016 y 2017, cuando no estaba en la gestión".

En este sentido, Rubinstein sostuvo que "en 2016 se adelantó mucho el comienzo de la circulación viral y se compraron las vacunas" y consideró que "siempre es mejor equivocarse, que sobren y no que falten".

Expectativa con China

González García fue consultado en relación a la posibilidad de que la vacuna desarrollada en la potencia asiática por el laboratorio estatal SinoPharm pueda ser testeada en el país y adelantó que "en las próximas horas habrá novedades".

"Lo dije de entrada que estamos trabajando intensamente. Nosotros queremos muchos proveedores de vacunas, porque el problema con las vacunas es que cuando aparezca primero hay que saber cuál es la buena, la que pasa la fase tres", agregó al respecto el ministro de Salud, sin dar más precisiones.