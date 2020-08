D esgarrador. "Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida. La Justicia es lenta y pobre para quienes buscamos a nuestros hijos y esta gente (por la policía) ha cambiado los Falcon por las Hilux", dijo Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril último en Pedro Luro. En la tarde de ayer, en un camino vecinal cercano a Mayor Buratovich, se hallaron restos óseos, una mochila, un buzo y zapatillas, que serán peritados para determinar si pertenecen al joven. Igualmente, anoche la madre dijo que "no es la mochila de Facundo".

Cristina Castro dijo también que "se secuestraron unas prendas que a simple vista parecen un buzo, un buzo que es muy similar al buzo que tiene Facundo en la foto, así que vamos a ver que sale de todo esto". La madre del joven manifestó que no cree que su hijo esté vivo, pidió la renuncia del intendente de Villarino por considerar que vinculó lo ocurrido con su hijo al narcotráfico y manifestó su esperanza de que la Justicia avance sobre los pedidos de detenciones realizados por la querella.

La mujer reiteró su pedido para que le devuelvan a su hijo "esté como esté": "He gritado y peleado con todo el mundo para que me devuelven a mi hijo porque es mío, es nuestro y no de ellos". "Estoy shockeada de tantas cosas, cansada, quisiera que los procesos fueran más rápidos, que el fiscal no nos pusiera tantas trabas", opinó.

En tanto, en declaraciones periodísticas, la mujer se refirió al hallazgo de un objeto que pertenecía a Facundo en la comisaría de la localidad de Teniente Origone: "Estaba descartado como basura, en estado de putrefacción, casi me da un infarto cuando lo vi porque no tengo dudas de que es de mi hijo. Me mintieron desde el primer día", dijo.

"Pedimos la detención de cuatro policías porque ya es insostenible lo que están haciendo", agregó en referencia al pedido realizado por sus abogados ante la justicia federal bahiense.

Cristina reclamó "la renuncia del señor intendente de Villarino, (Carlos) Bevilacqua", quien pidió investigar la pista del narcotráfico en la desaparición de Facundo. "El intendente de Villarino es lamentable lo que hizo con mi familia, no somos narcotraficantes como nos trató el señor, no quiero ni que me pida disculpas ni nada, quiero la renuncia", manifestó.

El 30 de abril Facundo salió del pueblo rumbo a Bahía Blanca para ver a su ex novia, fue dos veces detenido en los controles policiales por la cuarentena. Hay testigos que vieron que lo introdujeron en una patrulla y, desde ese momento, nada más se supo de él.

En una inspección a pedido de la querella en uno de los calabozos abandonados de la comisaría uno de los perros rastreadores encontró una bolsa, dentro de ella había una artesanía, de una sandía con una vaquita de San Antonio dentro, que Cristina reconoció que era un regalo de su madre a Facundo, y que él desde la muerte de su abuela siempre la llevaba con él.