Un suboficial de la Policía de Santa Fe que trabaja en la Comisaría 9ª y su pareja quedaron demorados por tenencia de armas ilegales y por el secuestro de plantas de marihuana, luego de que allanaran su vivienda de Rosario en busca del celular de la viuda del pastor evangélico y ex concejal Eduardo Trasante, asesinado este martes. El policía no quedó detenido en el marco del homicidio de Trasante y que de las primeras averiguaciones tampoco participó de las medidas investigativas en la escena del crimen. Hicieron un allanamiento en la vivienda en busca del celular de Carolina L., viuda de Trasante y testigo principal del asesinato, ya que la geolocalización dio que el teléfono estaba en ese lugar, ese mismo martes horas después de que dos atacantes ejecutaran de un tiro en la cabeza al pastor y ex concejal. Según las fuentes, a la mujer no se lo sustrajeron los atacantes, sino que en medio de la conmoción no se dio cuenta de que le faltaba hasta horas después, cuando hizo la denuncia. En el domicilio los investigadores secuestraron siete plantas de marihuana, por lo que se puso en aviso a la Justicia Federal. También incautaron un revólver 357 y una pistola 9 milímetros sin la documentación que acreditara su portación. Por eso y las plantas quedaron detenidos el policía y su pareja.